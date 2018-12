Benevento, lite in strada: ucciso 23enne con un piede di porco

Al termine di una lite per futili motivi davanti a un bar un giovane bulgaro di 26 anni ha colpito mortalmente al capo con un piede di porco un altro giovane, un cittadino ucraino di 23 anni, in Italia da circa un mese con visto turistico e ospite di un connazionale a Chianche (Avellino). E' accaduto per strada a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L'omicida è stato individuato e arrestato dai carabinieri.