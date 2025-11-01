Benevento, travolto da un cancello durante la ronda: muore un vigilante

Tragedia nella notte a Tufara Valle, frazione di Apollosa (Benevento): una guardia giurata di 55 anni è morta dopo essere stata travolta da un cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria, chiusa da tempo per i lavori di rifacimento della linea Eav. Secondo una prima ricostruzione il vigilante, di Benevento, stava facendo la ronda in zona quando il cancello, per cause ancora da accertare, sarebbe uscito dai binari e precipitato al suolo, schiacciandolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ambulanza del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.