Benevento, fondi per i migranti usati per viaggi e beni di lusso: contestato un danno da 1,3 milioni

Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche a esigenze private. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio "Maleventum" sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.