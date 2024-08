Benevento, minacce, rumori notturni, luce staccata: braccialetto elettronico a 72enne

Le minacciava di morte, le terrorizzava con rumori notturni, perfino con il distacco della corrente elettrica: tutto per costringere la sua ex moglie e la figlia disabile, a trasferirsi altrove. Per questo motivo a un 72enne di Telese Terme Benevento), residente nella stessa palazzina della donna e della figlia, in un appartamento al piano sottostante, è stato applicato il braccialetto elettronico, con "divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati".