Pesaro-Urbino, il preside vieta la benedizione a scuola: Forza Italia scrive a Valditara

Il coordinatore FI scrive al ministro

"Nonostante gli sforzi fatti dai sindaci per trovare un punto di incontro fra le diverse esigenze - osserva Battistoni - tale scelta ci lascia basiti, se non addirittura indignati perché si introduce un doppio binario di laicità e di rispetto dei diritti prevedendone maggiori per taluni e minori per altri. Se da un lato, infatti, si chiude una scuola nel Comune di Pioltello, dall'altro si impedisce a dei parroci di esercitare il loro ministero per non urtare le sensibilità di chi non si riconosce nei valori delle nostre tradizioni cristiano-cattolici o per promuovere una presunta integrazione fra studenti". "Al ministro Valditara - spiega l’esponente di Forza Italia - si chiede se ciò che è avvenuto nelle Marche sia in linea con i nostri principi costituzionali, se un corretto dialogo fra studenti e religioni si promuove annullando le nostre tradizioni in favore di altre, e se nella cancellazione di simboli e culture identitarie sta l'effettiva integrazione fra popoli o, se invece, promuovere azioni ideologiche e mortificanti di questo tipo non significhi rinnegare noi stessi e i nostri valori, annullandoli".