Belluno, padre chiede di far uscire un bimbo che non è suo figlio | Scoperto si dà alla fuga, ma era un caso di omonimia

Si è risolto alla fine con un grandissimo equivoco la vicenda del presunto "finto genitore" qualificatosi come padre di un bimbo che in realtà non era suo figlio, in una scuola di Borgo Valbelluna (Belluno).

L'uomo aveva chiesto ai professori di poterlo far uscire dall'aula in anticipo. Gli insegnanti, che non lo aveva riconosciuto, si sono subito insospettiti e l'uomo si è dato alla fuga prima di essere identificato. Il giorno dopo si è scoperto che tutto è nato da un caso di omonimia.