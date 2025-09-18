Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
caduto in un canale

Belluno, escursionista precipita da sentiero e muore in Val di Zoldo

18 Set 2025 - 20:56
© Ansa

© Ansa

Un escursionista è precipitato in un canale ed è morto nella Val di Zoldo, nel Bellunese. La centrale del 118 è stata contattata da un escursionista tedesco che aveva visto uno dei suoi compagni precipitare dal sentiero che stavano percorrendo, il numero 500 conosciuto anche come Troi de le Calade, nel Gruppo del Bosconero. Il soccorso alpino è riuscito a individuare non senza fatica il corpo esanime dell'uomo, caduto per circa 80 metri in un canale e rotolato altri 20, poiché finito addossato a un albero, nascosto dalla vegetazione. La salma è stata recuperata.

belluno

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri