Belluno, escursionista precipita da sentiero e muore in Val di Zoldo

Un escursionista è precipitato in un canale ed è morto nella Val di Zoldo, nel Bellunese. La centrale del 118 è stata contattata da un escursionista tedesco che aveva visto uno dei suoi compagni precipitare dal sentiero che stavano percorrendo, il numero 500 conosciuto anche come Troi de le Calade, nel Gruppo del Bosconero. Il soccorso alpino è riuscito a individuare non senza fatica il corpo esanime dell'uomo, caduto per circa 80 metri in un canale e rotolato altri 20, poiché finito addossato a un albero, nascosto dalla vegetazione. La salma è stata recuperata.