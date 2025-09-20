Logo Tgcom24
Cronaca
TRAGEDIA IN QUOTA

Belluno, precipita per 80 metri in cordata sulle Dolomiti: morto un 36enne

20 Set 2025 - 19:13
Un alpinista di 36 anni è morto sulle Dolomiti dopo essere precipitato per 80 metri lungo la Via dei Pacifici alla Torre meridionale delle Torri di Neva, sul confine tra Bellunese e Trentino. I servizi di soccorso di Pieve di Cadore (Belluno) sono stati allertati dal compagno di cordata ed è subito stato concordato l'invio dell'elisoccorso: avvicinandosi alla parete, l'equipaggio recuperato l'alpinista che aveva dato l'allarme, lasciandolo al Rifugio Boz con un'infermiera, e poi recuperato il corpo del 36enne di Montebelluna (Treviso). 

