Belluno, precipita in un canale sotto Cima di Porta Bassa: muore 63enne

Un uomo di 63 anni, D.C., di Sospirolo in provincia di Belluno, è morto dopo essere precipitato in un canale sotto Cima di Porta Bassa. A dare l'allarme sono stati i quattro compagni che, dopo essere arrivati in vetta, stavano scendendo assieme a lui. Dopo che un masso su cui si stava tenendo è precipitato, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto, sparendo dalla vista del gruppo. Il corpo del 63enne è stato recuperato una sessantina di metri più in basso dai soccorritori elitrasportati. I compagni dell'uomo sono rientrati autonomamente.