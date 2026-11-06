Belluno, accumula debiti per oltre 110mila euro: il tribunale li taglia

La vicenda dell'uomo ha iniziato a prendere una piega difficile nel 2003, anno in cui ha chiesto il primo prestito: il figlio appena nato e la madre del bimbo - che aveva gravi problemi di salute - hanno dovuto trascorrere un periodo in una struttura di recupero. Questo ha comportato pesanti spese. Nel 2006, dopo un'esperienza da dipendente nel settore edile, l'uomo ha fondato una società nel settore delle impermeabilizzazioni. In seguito a un primo momento positivo, però, i ricavi sono crollati. Sono così iniziati ad accumularsi i ritardi nel pagamento di imposte e contributi. Nel 2016, l'uomo ha chiuso l'attività ed è tornato al lavoro dipendente. Sono poi arrivati il fermo dell'automobile, le ingiunzioni di pagamento, i pignoramenti dello stipendio e del conto corrente. Il momento più drammatico per l'ex imprenditore è giunto poco tempo fa, con il blocco del conto bancario che ha messo a rischio persino il pagamento delle bollette. Per andare avanti, la famiglia è stata costretta a tagliare ogni spesa e a trasferirsi in una casa concessa in comodato gratuito, mentre il figlio, da poco occupato, ha iniziato a contribuire al bilancio familiare.