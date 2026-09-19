Ci sono due ragioni principali a questo indebitamento: da un lato c'è chi ha bisogno di liquidità immediata, magari per far fronte a spese impreviste o per arrivare a fine mese; dall'altro c'è chi accende un prestito per acquistare beni durevoli: l'auto nuova, il televisore, i mobili, gli elettrodomestici - tutti quegli acquisti importanti che un tempo si facevano con i risparmi. Il filo conduttore, comunque, è uno: l'aumento dell'inflazione ha progressivamente eroso il potere d'acquisto degli italiani. Per molti gli stipendi e le pensioni sono rimasti sostanzialmente fermi, mentre i prezzi di beni e servizi sono schizzati alle stelle. Il risultato è che molte famiglie, in particolar modo del cosiddetto ceto medio, per mantenere lo stesso tenore di vita di prima, si sono trovate costrette a ricorrere al credito, alimentando così la crescita del debito privato verso banche e finanziarie.