Newcleo ha concentrato negli ultimi anni importanti risorse nello sviluppo del proprio programma. Secondo i dati riportati dall'azienda, negli ultimi quattro anni sono stati investiti 61 milioni di euro nel progetto del Brasimone, mentre ulteriori 40 milioni sono previsti nell'arco dei prossimi sei anni. Fondata nel 2021 e guidata dal fisico Stefano Buono, Newcleo lavora allo sviluppo di reattori modulari avanzati di quarta generazione. Il modello tecnologico punta sull'impiego del piombo come refrigerante e su soluzioni pensate anche per affrontare il tema della gestione del combustibile nucleare.