Ungheria, il caldo "spegne" anche la centrale nucleare

La misura si è resa inevitabile, visto che il clima estremo ha prosciugato il Danubio. A Budapest mercoledì scorso il fiume ha registrato addirittura il minimo storico di 23 centimetri, facendo emergere dal letto del rio reperti archeologici e relitti di navi. Se vi state chiedendo cosa c'entri il secondo fiume più lungo d’Europa con un impianto nucleare la risposta è semplice: l’acqua del Danubio viene utilizzata dalla centrale di Paks per raffreddare la struttura e, se questa manca, tutto il meccanismo si inceppa. Il premier ungherese Péter Magyar ha detto che due dei tre reattori sono stati spenti domenica mattina, e che l’ultimo lo sarà nel corso della giornata proprio per ovviare al problema. Si tratta tuttavia di una soluzione giocoforza provvisoria, visto che rinunciare all'energia prodotta dall'unica centrale nucleare del Paese equivale a dire no all'impianto che copre quasi metà del fabbisogno energetico nazionale.