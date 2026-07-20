Ungheria, la mossa di Magyar: una leggenda degli scacchi come nuova presidente

La diretta interessata non ha ancora risposto alla proposta, ma Magyar ha annunciato che incontrerà la scacchista proprio nella giornata di lunedì 20 luglio per chiederle la disponibilità a ricoprire l'incarico ad interim, fino all'adozione di una nuova Costituzione. "È un'ungherese i cui risultati suscitano rispetto e ammirazione sia in patria sia nel resto del mondo. Personalmente considererei un grandissimo onore se accettasse questa proposta", sono le parole del premier ungherese. Si prevede che il Parlamento, dove il partito ungherese Tisza detiene una maggioranza dei due terzi, eleggerà il nuovo presidente prima della festa nazionale del 20 agosto.