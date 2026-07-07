Ungheria, il messaggio di scuse dei media pubblici: "Abbiamo mentito per anni" | Ma Orbán crea subito un nuovo canale

Entrambe le emittenti, la stazione radiofonica Kossuth e il principale canale televisivo pubblico M1, hanno interrotto ufficialmente le trasmissioni nel pomeriggio di martedì. M1 mostrava una schermata nera con un messaggio scritto: "I media pubblici non possono mentire. Chiediamo scusa per averlo fatto comunque per tanti anni! I media pubblici stanno ora subendo una trasformazione, affinché in futuro siano indipendenti e credibili. Il servizio di informazione è temporaneamente sospeso. Rimanete sintonizzati". Secondo quanto riferito dall'Afp, sulle frequenze di Kossuth veniva trasmesso il segnale di Bartók Rádió, emittente di musica classica. I siti dei due media pubblici risultavano irraggiungibili. I notiziari saranno resi progressivamente disponibili, di pari passo con la formazione di una nuova redazione.