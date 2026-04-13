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Elezioni in Ungheria, Ilona Staller: "Ho votato Magyar, lui il sole e Orban la notte"

La 74enne da Budapest commenta così i risultati delle politiche nel suo Paese

13 Apr 2026 - 18:05
© Ansa

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"Io sono a Budapest, ho seguito con molta attenzione le elezioni ungheresi e ho votato per Peter Magyar, ho sempre sperato che Orban e tutti i suoi andassero via, non li ho mai votati. Magyar è pacifista, ha detto no alle armi e ha fatto molto anche per i diritti Lgbt". Lo ha affermato Ilona Staller, 74 anni, commentando in una trasmissione radiofonica l'esito del voto in Ungheria. "E' stato nel partito di Orban? Per un periodo ha fatto parte del Fides, ma poi si è staccato. Diciamo che il nuovo primo ministro è una persona affascinante, lui è come il sole e Orban come la notte".

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L'esultanza social di Ilona Staller

 Già su Instagram Ilona Staller aveva celebrato la vittoria elettorale di Peter Magyar. "Mi sono svegliata stamattina con il felicità nel mio cuore - si legge sul post pubblicato in italiano sulla sua pagina social ufficiale. -  Ha vinto le elezioni politiche ungheresi @magyar_peter_official_the_man Tisza-Párt ed e ufficialmente il nostro primo ministro d'Ungheria. Orban ha perso dopo 16 di dittatura!!! Con @magyar_peter_official_the_man si inizia una nuova vita e Ungheria di nuovo rifiorirà!".

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Nei giorni precedenti, sempre via social, si era spesa pubblicamente per sostenere la campagna elettorale del rivale di Orban.

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