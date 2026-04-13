"Io sono a Budapest, ho seguito con molta attenzione le elezioni ungheresi e ho votato per Peter Magyar, ho sempre sperato che Orban e tutti i suoi andassero via, non li ho mai votati. Magyar è pacifista, ha detto no alle armi e ha fatto molto anche per i diritti Lgbt". Lo ha affermato Ilona Staller, 74 anni, commentando in una trasmissione radiofonica l'esito del voto in Ungheria. "E' stato nel partito di Orban? Per un periodo ha fatto parte del Fides, ma poi si è staccato. Diciamo che il nuovo primo ministro è una persona affascinante, lui è come il sole e Orban come la notte".