Ungheria, via libera del Parlamento alla destituzione del presidente Sulyok

I deputati dell'opposizione di Fidesz del premier uscente Viktor Orban, in segno di protesta, sono usciti dall'aula, e non hanno partecipato al voto. L'emendamento, oltre la destituzione del capo dello stato, qualificato dal premier Magyar come "un fantoccio di Orban", stabilisce un limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte costituzionale e l'istituzione di un ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico. L'obiettivo è quello di recuperare "i miliardi rubati dagli oligarchi del regime corrotto di Orban".