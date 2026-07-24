Nucleare, accordo Usa-Arabia Saudita: lo scenario in Europa e nel mondo

Lo scenario globale sull'accesso al nucleare si divide in due ambiti, da un lato c'è il nucleare civile e cioè la produzione di energia elettrica, dall'altro, il nucleare militare, ossia il possesso di armi atomiche. Nel mondo sono 9 i Paesi che possiedono armi nucleari. Nel complesso, si stimano circa 12.100 testate nucleari, controllate per l'86% da Russia e Stati Uniti. Questi nove paesi si dividono in tre categorie: i membri ufficiali del Trattato di Non Proliferazione (TNP), gli Stati non firmatari del TNP - ma con arsenale dichiarato - e quelli non firmatari, e cioè fuori dal Trattato. I cinque Stati riconosciuti sono Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito. Gli altri, invece, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele.



Il panorama globale Secondo quanto riportato dai dati dell'Agenzia internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), nel mondo alla fine del 2024 erano in funzione 417 reattori nucleari - quasi interamente di seconda generazione - per una capacità installata totale di circa 377 gigawatt elettrici. Il nucleare copre circa il 10% della produzione elettrica mondiale e circa il 25% della produzione di energia a basse emissioni di carbonio. I paesi con la maggiore capacità nucleare installata sono gli Stati Uniti (con oltre 90 reattori) seguiti dalla Francia, dalla Cina, dalla Russia e dalla Corea del Sud. Cina e India, invece, hanno programmi ambiziosi, con decine di nuovi reattori in cantiere o in progettazione.



Anche nazioni che in passato avevano deciso di abbandonare il nucleare stanno riaprendo la discussione. Il Giappone ha riavviato diversi reattori fermi dopo il 2011. La Svezia ha invertito la rotta rispetto alla dismissione programmata. Il Belgio ha deciso di prolungare l'esercizio delle sue centrali di dieci anni.

