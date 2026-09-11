Istat, sale il tasso di occupazione: nel secondo trimestre +246mila occupati

Nel secondo trimestre 2026 il numero di occupati in Italia, al netto degli effetti stagionali, è salito a 24 milioni e 363mila con una crescita di 155 mila unità (+0,6%) sul primo trimestre 2026. È quanto rilevato dall'Istat. Il tasso di occupazione raggiunge così il 63,1% (+0,4 punti in tre mesi), quello di disoccupazione sale al 5,6% (+0,1 punti) e il tasso di inattività scende al 33,0% (-0,5 punti). Nel confronto tendenziale prosegue, più intensa rispetto al trimestre precedente, la crescita del numero di occupati (+246 mila, +1,0% in un anno).