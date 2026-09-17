Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi 17 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro a litro per la benzina (mentre ieri era 2,132) e 2,266 euro a litro per il gasolio (ieri, invece, si attestava a 2,246 euro). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,236 euro a litro per la verde (ieri 2,222) e 2,346 euro a litro per il gasolio (ieri 2,326).