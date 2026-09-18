Rialzo dei tassi Fed: la questione cruciale è fino a che punto si spingerà questo ciclo

COME E’ CAMBIATA LA STRUTTURA DELL’ECONOMIA

L'inflazione sta impiegando più tempo a diminuire perché è cambiata la struttura stessa dell'economia. I prezzi al consumo sono destinati a rimanere più persistenti per la frammentazione geopolitica, la sicurezza energetica, l’aumento dell’impronta fiscale, la duplicazione delle catene di approvvigionamento e l'elevata intensità di capitale del ciclo di investimenti nell'intelligenza artificiale. Resta il fatto che la sensazione emersa è che Fed considera ancora i tassi d'interesse inferiori al livello neutrale di breve termine. “I prezzi al consumo rimangono troppo elevati e la banca centrale statunitense ha bisogno di prove più evidenti che si stiano avvicinando all’obiettivo con sufficiente rapidità. Fino ad allora, l’orientamento rimane verso una politica più restrittiva” puntualizza il manager di Fidelity International.