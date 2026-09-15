DIMINUITO DI 1,5 MLD

Bankitalia, a luglio debito in calo a poco più di 3 miliardi

Il debito delle amministrazioni pubbliche a luglio è risultato pari a 3.205,8 miliardi

15 Set 2026 - 10:37
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A luglio il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 1,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.205,8 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione statistica Finanza Pubblica. Il decremento riflette l'avanzo di cassa (16,1 miliardi), parzialmente compensato sia dall'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (14,0 miliardi, a 75,7) sia dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,5 miliardi). 

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