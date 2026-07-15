Bankitalia: "Debito pubblico cresciuto di 26,6 mld a maggio, superati i 3.181 mld"

A maggio il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 26,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.181,1 miliardi. Lo comunica Banca d'Italia. L'incremento, sottolinea Bankitalia, riflette il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (13,4 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (9,5 miliardi, a 51,9), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (3,6 miliardi). Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, la variazione del debito è riconducibile integralmente a quella delle Amministrazioni centrali. La vita media residua è rimasta stabile a 7,9 anni. La quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 17,2% (dal 17,3 del mese precedente), mentre ad aprile (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quella detenuta dai non residenti era aumentata al 35,7% e quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) al 14,6% (dal 35,2 per cento e dal 14,5%, rispettivamente).