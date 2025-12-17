Batte la testa giocando a padel: muore ex sindaco di Folignano (Ascoli Piceno)

Un grave lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno: è morto a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano. Allevi stava giocando a padel con alcuni amici ad Ancarano, nel Teramano. Durante una fase di gioco ha urtato violentemente contro una struttura metallica che delimita il campo, battendo la testa. L'impatto gli ha fatto perdere immediatamente i sensi. Gli amici presenti hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno allertato il 118. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, con il coordinamento tra le centrali operative di Teramo e Ascoli, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per Allevi non c'è stato nulla da fare.