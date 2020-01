Tifosi investiti nel Potentino, lunedì Comitato ordine pubblico 

Il prefetto di Potenza ha convocato per lunedì mattina una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. All'ordine del giorno, gli scontri tra le tifoserie di Vultur Rionero e Melfi (Eccellenza lucana) che hanno portato alla morte di un uomo di 39 anni. Alla riunione parteciperanno i presidenti delle due società, i sindaci di Melfi e Rionero in Vulture e il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.