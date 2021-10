Terremoto a Potenza, scossa di magnitudo 3.4: avvertita anche in Puglia

ansa

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata intorno alle 13:30 in provincia di Potenza. Come segnalato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato nel Comune di Campomaggiore, a una profondità di 36 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia, in particolare nella zona di Altamura (Bari).