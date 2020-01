Tre persone in questura, grave il tifoso ferito L'auto che ha travolto i tifosi, una Fiat Punto, è stata rintracciata dalla polizia. Le tre persone a bordo, tutti giovani tifosi del Melfi, sono stati portati in questura e interrogati. Il tifoso rimasto ferito è in condizioni gravi: è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver riportato fratture a un braccio, a un avrambraccio e a una gamba.

L'investimento nei pressi della stazione I tifosi della Vultur Rionero erano diretti a Brienza, quelli del Melfi a Tolve, per seguire le loro squadre. L'investimento mortale è avvenuto mentre i primi erano fermi nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata per aspettare altri sostenitori vulturini. La tragedia all'arrivo dei tifosi del Melfi. La polizia sta indagando per chiarire se tra le due tifoserie vi siano stati scontri già prima dell'incidente, in un'area di servizio della strada statale 658 Potenza-Melfi, e se si sia trattato di un investimento accidentale o voluto.