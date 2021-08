ansa

Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Basilica, con epicentro a 11 chilometri da Stigliano (Matera). La scossa, avvenuta alle ore 11:29, non ha procurato danni a persone o cose, è stata avvertita fuori dall'abitato di Stigliano e in alcuni centri del comprensorio, tra cui Garaguso.