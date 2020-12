Maltempo, travolto dall'acqua: muore operaio nel Potentino

Un operaio di 51 anni è morto a Pignola (Potenza), dopo essere stato travolto dall'acqua che lo ha fatto cadere in un canale. L'uomo, che lavorava per conto dell'ufficio tecnico comunale, stava intervenendo per verificare le conseguenze del maltempo nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il cadavere dell'operaio.