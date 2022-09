Maltempo, allerta rossa in Basilicata ma per ora nessun disagio

Piove da alcune ore in Basilicata, regione per la quale è stata diramata l'allerta rossa, ma finora non sono stati segnalati particolari disagi.

Domenica sera, tuttavia, molti sindaci, a cominciare da quello di Potenza, Mario Guarente, hanno disposto precauzionalmente la chiusura di tutte le scuole. Stamani, in particolare in provincia di Potenza, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare alcune strade dai rami, caduti a causa del forte vento.