Barletta, caso Diviesti: 14 misure cautelari in Puglia e Albania

Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Diviesti. All'alba di martedì 26 aprile sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e sviluppata insieme alla Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte, a vario titolo, sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Secondo quanto emerso, uno degli indagati è stato posto agli arresti domiciliari, tre sono stati raggiunti dall'obbligo di firma mentre gli altri sono finiti in carcere. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.