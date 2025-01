Truffa telefonica a Bari: sul cellulare della vittima spunta un numero della Questura

Poi, il finto agente le ha chiesto di tenere libera la linea telefonica perché l'avrebbe chiamata un consulente della stessa banca. Ovviamente il consulente altri non era che un complice. La donna ha seguito le indicazioni del falso dipendente della banca il quale le diceva - dato che non era possibile più bloccare il bonifico da diecimila euro - di eseguirne un altro per svuotare del tutto il suo conto (seimila euro) inviando il denaro a un nuovo consulente della filiale di Bari che poi avrebbe provveduto al rimborso. Per farla stare tranquilla il truffatore si è poi premurato di fissarle un appuntamento con un inesistente ispettore. Una volta fisicamentre arrivata dalla polizia, la donna ha scoperto tutto e sporto denuncia, questa volta una vera.