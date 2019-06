Bari, tenta di rapire un bimbo di 5 anni dall'auto del padre: arrestato

La dinamica - Il padre era appena salito in macchina con il figlio, seduto dal lato del passeggero, quando l'indiano si è avvicinato gridando e minacciando l'uomo. Dopo aver provato ad aprire lo sportello, visto che il finestrino era aperto ha afferrato il bimbo per un braccio ma il genitore ha provveduto immediatamente a bloccare le serrature ed è nata una colluttazione con l'aggressore. Il padre del piccolo è riuscito a chiamare il 112 visto che il 34enne non ha desistito ma ha continuato a rimanere aggrappato all'auto. L'arrivo di due militari, in zona per un pattugliamento, ha permesso di bloccare il malintenzionato, poi arrestato.