Due frasi laconiche a didascalia della foto col volto tumefatto, consegnano ai social media il suo dramma. Megane Deutou, studentessa dell'università di Bari, è stata picchiata brutalmente dal suo ex fidanzato, uno studente barese di 24 anni. "Ho finito il mio compito”, scrive megane, “la polizia si occuperà ora del tuo caso". Lui avrebbe sfogato su di lei la sua rabbia per la loro relazione sentimentale finita.

Mercoledì scorso, durante un incontro, l'avrebbe presa per i capelli e sbattuta con forza contro la portiera dell'auto. Ma lei ha avuto la forza di denunciare, sostenuta anche da diverse associazioni studentesche che hanno rilanciato la sua storia, e manifestato davanti al comune di Bari.



Gli studenti indipendenti della facoltà di lingue straniere, dove Megane, originaria del Camerun, studia intermediazione culturale, hanno scritto sulla loro pagina Facebook: “A te Megane vogliano dire grazie perché hai avuto il coraggio di dire basta, di denunciare e tornare a vivere, a te carnefice vogliamo ricordare che l'amore non rompe le costole e non lascia lividi sulla faccia. L'amore non può e non deve uccidere".