Bari, si ferma per aiutare un automobilista: 43enne travolta e uccisa

Una 43enne barese di Castellana Grotte, Agata Liegi, è stata travolta e uccisa da un'auto dopo essersi fermata per prestare soccorso a un altro automobilista in panne. L'incidente si è verificato lunedì sera in un tratto buio della Castellana-Putignano: la donna e l'uomo che stava aiutando sono stati investiti da una Fiat Multipla. Per Agata Liegi non c'è stato nulla da fare, mentre il conducente dell'auto in panne è rimasto ferito.