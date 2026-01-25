Bari, morto a 28 giorni dalla nascita. Cinque medici indagati

L'incarico per gli accertamenti sul corpo del neonato sarò conferito lunedì mattina al medico legale Biagio Solarino e al ginecologo Francesco Pascazio e l'autopsia sarà poi eseguita nel Policlinico di Bari. Il sospetto degli inquirenti, stando alle presunte responsabilità ipotizzate, è che le possibili cause che hanno determinato la sofferenza fetale e il decesso del neonato, a meno di un mese dalla nascita, siano da ricercarsi nelle fasi del parto. Il bambino, nato al termine di una gravidanza che, a quanto si apprende, non avrebbe avuto criticità, avrebbe evidenziato subito segni di sofferenza ed è rimasto sempre ricoverato in ospedale fino al decesso, 28 giorni dopo. A chiedere alla Procura di accertare le cause della morte è stata la famiglia, che ha sporto denuncia.