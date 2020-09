Bari, l'ex preside è in pensione ma decide di fare la volontaria in segreteria: "Non posso lasciare ora"

E' in pensione dal primo settembre l'ex dirigente scolastica Angela De Santo, ma ha deciso di restare a scuola ancora qualche giorno e fare la volontaria in segreteria per collaborare all'avvio dell'anno scolastico. Non se la sente di lasciare in questa fase delicata causata dal Covid. E' quanto accade all’Istituto Comprensivo Aristide Gabelli di Bari, dove la precedente preside e la nuova, Guillermina De Gennaro, lavorano fianco a fianco per organizzare il ritorno degli studenti tra i banchi di scuola.