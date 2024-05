"Se penso che mio figlio non doveva essere lì. L'ho portato oggi in piscina per recuperare la lezione persa ieri. Era fuori dalla vasca mi ha detto, stava per rituffarsi quando è crollato tutto". È quanto ha raccontato il papà di uno dei bambini che erano in piscina, aggiungendo: "Ho lasciato il bambino intorno alle 16, in ritardo rispetto al solito. Poi dopo un'ora sono andato a riprenderlo ma il crollo era già successo e al mio arrivo ho trovato mio figlio, che ha quasi sei anni, sulla porta della piscina, con addosso il costumino. Lo stavano vestendo. Piangeva per lo spavento e spero possa superare questo shock. Ho pensato di tutto quando ho saputo del crollo. Sono stati momenti di terrore". E ancora: "Ho visto anche un'istruttrice singhiozzare, ripeteva che in un minuto era crollato tutto. Mi hanno detto che i primi a intervenire sono stati alcuni passanti e che è stata staccata la corrente". Il bimbo ora sta bene: "Ha solo un graffio e un po' di gonfiore, i medici lo hanno visitato nell'ambulanza".