Bari, detenuto per l'omicidio della moglie morì in carcere: non fu suicidio, un arresto

© Ansa
Su richiesta della Procura, sono stati eseguiti dalla polizia di Bari gli arresti di due uomini ritenuti entrambi responsabili di tentato omicidio, mentre uno è accusato anche di omicidio. I reati contestati sono stati commessi all'interno del carcere di Bari a ottobre del 2024. Vittima dell'omicidio il 65enne Giuseppe Lacarpia, arrestato per aver ucciso nel 2024 la moglie Maria Arcangela Turturo. Il detenuto, si è scoperto ora, non si suicidò, ma fu ucciso. La notizia è emersa dopo i due arresti.
Il 65enne di Gravina di Puglia finì in carcere il 6 ottobre del 2024 con l'accusa di omicidio premeditato, aggravato dalla crudeltà: prima avrebbe tentato di dare fuoco alla moglie mentre la donna si trovava in macchina, poi l'avrebbe uccisa a mani nude. Fu trovato morto la notte tra il 22 e il 23 ottobre del 2024 nella sua cella del carcere di Bari e l'ipotesi iniziale fu quella del suicidio. Alla notizia della morte del padre, la figlia commentò con emoticon festanti, sui social.