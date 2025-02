Barco di Levico (Trento), trovati morti quattro lupi: scatta la denuncia contro ignoti

La presenza di un branco di lupi nei pressi della ciclabile era stata testimoniata dalla predazione di una cerva. Le carcasse sono state rinvenute a nord del centro abitato in prossimità della pista ciclabile che si snoda in destra idrografica del fiume di Brenta. "I forestali hanno subito verificato e controllato la zona per escludere la presenza di altre esche", ha commentato il sindaco di Levico Terme, Gianni Beretta. "È un evento estremamente grave e inaccettabile. Si può pensare quello che si vuole sui grandi carnivori ma questa non è una soluzione tollerabile. Non si può pensare di gestire i grandi carnivori così e non si può uccidere un lupo in questo modo - ha aggiunto. Inoltre è pericoloso tanto per gli essersi umani quanto per tutti gli altri animali, compresi quelli di affezione. Non si possono lasciare sul territorio esche avvelenate".