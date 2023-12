Barberino del Mugello (Firenze), scontro frontale tra due auto: 3 morti

Tre persone sono morte in un incidente stradale lungo la provinciale 131 a Barberino del Mugello (Firenze).

Due auto, per cause da chiarire, si sono scontrate frontalmente: una delle due vetture ha preso fuoco dopo lo schianto. Nulla da fare per le persone a bordo. L'incidente è avvenuto alle 16:35 circa del giorno di Natale. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, i carabinieri e il personale del 118.