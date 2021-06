Bar e ristoranti, fonti governo: giovedì incontro tecnico su caso "4 a tavola"

Ansa

E' previsto per giovedì un tavolo tecnico per affrontare la questione relativa al limite di quattro persone al tavolo nei ristoranti e le altre indicazioni di dettaglio per le zone bianche. E' quanto si apprende da fonti di governo. Secondo le Regioni e diverse componenti del centrodestra, questa interpretazione sarebbe ritenuta troppo restrittiva. Un possibile punto di incontro potrebbe essere quello di lasciare il limite solo per i ristoranti al chiuso.