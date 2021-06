Bar e ristoranti: a pranzo e a cena anche all'interno dei locali | Ministero Salute: "Resta sempre limite dei 4 posti"

A tavola resta il limite dei 4 posti, salvo per i conviventi. A chiarirlo il ministero della Salute. Nei ristoranti , infatti, dal 1° giugno, si può finalmente pranzare e cenare anche all'interno dei locali dopo mesi di chiusure. Tutti gli esercenti possono riaprire, anche quelli senza dehors (più del 40% del totale per Fipe-Confcommercio ). Restano però molte regole da rispettare, dalle distanze alle mascherine.

Tavoli e distanze - Non ci sono più limiti di persone sedute al tavolo (se i commensali sono conviventi) e vanno rispettati quelli legati ai posti disponibili, calcolati sulla base delle dimensioni del locale, sia all'aperto sia al chiuso. Inoltre tra un tavolo e l'altro ci dev'essere la distanza di almeno un metro, che può salire a due in base allo scenario epidemiologico. Si può scendere sotto il metro se tra i tavoli ci sono barriere fisiche di separazione, che non ostacolino però il ricambio d'aria.

Igienizzazione, ricambio d'aria e mascherine - Ai gestori si raccomanda di mettere a disposizione dei clienti prodotti per l'igienizzazione delle mani e di assicurare il ricambio d'aria negli ambienti chiusi. I menu devono essere plastificati o consultabili online e si chiede di conservare un elenco delle prenotazioni per almeno 15 giorni. La mascherina va tenuta sempre quando non si è seduti al tavolo: all'entrata e all'uscita del locale, quando si va in bagno, quando ci si alza per pagare il conto.

Buffet con il personale - E' possibile il servizio a buffet ma i clienti non possono toccare il cibo: deve essere il personale a somministrare i piatti. Il self-service è consentito solo nel caso di prodotti monodose. E' necessario inoltre distribuire i cibi senza provocare assembramenti e tenendo la distanza di almeno un metro tra le persone.

E' un piccolo ritorno alla normalità quello vissuto mercoledì sera a Milano. La prima serata col coprifuoco spostato alle 23 è stata l'occasione per i milanesi per andare con più serenità la sera nelle zone della movida per cenare. Ed ecco le immagini che arrivano dai Navigli con molte persone ai tavolini esterni di bar e ristoranti nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Caffè al bancone - Si può tornare a prendere il caffè al bancone ma tenendo la distanza di un metro. Inoltre il locale deve assicurarsi di far entrare un numero limitato di clienti, in base alle dimensioni. Possibile anche giocare a carte al tavolo del bar, ma sempre con la mascherina e con un'adeguata disinfezione periodica dei mazzi oppure con la loro sostituzione.