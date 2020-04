Banche, Viminale: massima attenzione su rischi tensione dl imprese lunedì

"Massima attenzione" da parte del Viminale sui rischi di "violenze" segnalati dai sindacati dei bancari per lunedì, quando gli istituti riceveranno le richieste di finanziamenti previste dal decreto imprese. Tutti i prefetti sono stati da tempo allertati affinché sia garantito un adeguato dispositivo di sicurezza sugli istituti in un passaggio tanto delicato. L'attenzione, spiegano al ministero, continuerà ad essere elevata anche in seguito. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui