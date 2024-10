Banche dati, autenticazione sicura e stop accesso remoto: in arrivo la stretta del governo

Alert che scattano in caso di intrusioni indebite, controlli incrociati a campione, tracciabilità degli ingressi utilizzando password usa e getta come per l'otp bancario, rotazione delle responsabilità, stop agli accessi da remoto. Mentre l'inchiesta di Milano ha fatto emergere l'ennesimo mercato di informazioni riservate (con gli hacker che hanno rubato informazioni dalle banche dati), il governo accelera sulle nuove regole per proteggere le banche dati. Il via libera alle nuove linee guida è atteso a novembre. "Non siamo al sicuro. I malintenzionati sono sempre più avanti rispetto agli stessi Stati", ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio.