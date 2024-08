Banca dati delle Forze di polizia Ced: come scoprire se ci sono dati che ci riguardano

In un periodo come quello che stiamo vivendo, dove la nostra privacy è a rischio anche in estate e il Garante ha aperto una istruttoria per le telecamere che usano l'intelligenza artificiale, è normale voler sapere chi detiene e gestisce i nostri dati. Come già spiegato, chiunque ha il diritto di accesso ai dati inseriti nella Banca Dati Interforze. In particolare, ogni cittadino può chiedere se vi sono dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile. Qualora i dati risultino trattati in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, i cittadini possono chiederne la cancellazione o trasformazione in forma anonima, la rettifica o l'integrazione. Il tribunale civile competente è quello di Roma, luogo dove ha sede il Dipartimento della Pubblica sicurezza, titolare del trattamento. Tuttavia, al richiedente non verranno comunicati dati che potrebbero pregiudicare operazioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità. Di questa mancata comunicazione viene informato il Garante privacy.