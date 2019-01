Bambini morti a Brescia, la mamma di Marco: “Mio figlio peggiorato inspiegabilmente durante la notte”

Non si placano le polemiche, e le indagini, sul caso dei quattro neonati morti agli Spedali civili di Brescia. A “Mattino Cinque” la mamma del piccolo Marco, che aveva scritto a un giornale locale per denunciare il fatto, ha raccontato la propria esperienza. “Mio figlio è nato un po’ sottopeso, ma durante il ricovero si era stabilizzato. Poi, all’improvviso, una sera mi hanno detto che si era aggravato. La mattina successiva, mio figlio era morto”.



La donna ha raccontato anche la storia della sua compagna di stanza in ospedale: “Anche la sua bambina si è aggravata improvvisamente e nella notte l’hanno portata via”. A quanto risulta, i bambini erano stati entrambi colpiti dalla stessa infezione intestinale, ma sono in corso gli accertamenti per stabilire se i fenomeni siano collegati.