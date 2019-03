Bambini abusati a Taranto, in paese nessuno sapeva: “Non ce ne siamo mai accorti”

Nessuno sapeva nulla. Nessuno sospettava nulla. A Taranto, dopo l’arresto di tre persone – madre, compagno e un amico pregiudicato della zona - per gli abusi su quattro minorenni affetti da disabilità intellettiva, la comunità è sembrata essere all’oscuro di tutto. Eppure in quella casa nelle campagne tarantine, un casolare isolato e lontano da occhi indiscreti, si consumavano violenze da molto tempo sui quattro figli della donna.



“Mattino Cinque” è andato a chiedere se qualcuno sospettasse qualcosa, ma le risposte sono tutte molto evasive: “Non sapevamo nulla, non ce ne siamo mai accorti”; “Non li conoscevo”; “Abbiamo saputo la notizia solo ora, ma avremmo voluto non saperlo”.