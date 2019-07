Ballerina investita nel Napoletano, in Appello raddoppiata pena: 8 anni all'ex fidanzato

Otto anni e due mesi per omicidio preterintenzionale: è la condanna disposta dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Napoli per Giuseppe Varriale, accusato della morte della sua ex fidanzata, la ballerina Alessandra Madonna, avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 settembre del 2017 a Mugnano (Napoli). In primo grado all'imputato erano stati comminati 4 anni e 8 mesi perché riconosciuto colpevole di omicidio stradale.