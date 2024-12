Baby prostitute di Bari, ci sono le prime condanne

La Procura aveva chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi per Albanese e a tre anni e otto mesi per Basile. Entrambi sono finiti a processo per prostituzione minorile: Albanese, 21enne, avrebbe - insieme a Marilena Lopez, Federica Devito ed Elisabetta Manzari, attualmente a dibattimento - indotto, favorito, sfruttato e gestito la prostituzione delle minorenni, "traendone un vantaggio economico", come scritto nel capo di imputazione. Stessa accusa mossa a Basile, imputato anche per aver avuto dei rapporti sessuali a pagamento con due minori. Albanese e Basile hanno risarcito le due ragazze costituite parti civili. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate in 90 giorni.